Лос-Анджелес, США, , 12:58 — REGNUM Компания HBO поделилась тизером шестого эпизода «Дома дракона». Об этом 19 сентября пишет «Канобу».

Эмма Д’Арси в роли Рейниры Таргариен Цитата из т/с «Дом дракона». 2022 год

Серия будет называться «Принцесса и королева» (The Princess and the Queen). Судя по тизеру, события нового эпизода будут развиваться спустя довольно большое количество времени, так как на видео показали повзрослевших Рейниру Таргариен (Эмма Д’Арси) и Алисенту Хайтауэр (Оливия Кук).

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Дом дракона» является приквелом оригинального шоу «Игра престолов». События спин-оффа происходят почти за 200 лет до рождения Дейенерис Таргариен.

