Москва, 19 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Власти России планируют в ближайшем будущем возобновить работу посольства в столице Ливии Триполи, заявил 19 сентября журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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«Посольство откроется, думаю, в ближайшее время. Сейчас надо решить организационные вопросы, потому что сейчас пока работать негде, надо временно какую-то гостиницу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Богданов добавил, что в ближайшее время станет известно и о назначении посла.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Совет Безопасности ООН продлил срок действия мандата миссии ООН в Ливии еще на три месяца.

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