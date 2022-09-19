Барнаул, 19 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 19 сентября известило о дорожном инциденте с возгоранием пассажирского автобуса на Правобережном тракте в Барнауле. ЧП произошло за новым мостом: загорелся повторный отсек автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №112 (Барнаул-Укладочный).

Маршрутный автобус ПАЗ

В автобусе находились 20 человек. Пассажиры самостоятельно эвакуировались. Погибших, пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован на площади одного кв. м, огнём поврежден моторный отсек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2022 года в Пермском крае на ходу загорелся автобус с пассажирами. Обошлось без жертв, но транспортное средства сгорело полностью.

Читайте также: В Пермском крае в пути загорелся автобус с пассажирами