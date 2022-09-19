Владикавказ, 19 сентября 2022, 12:56 — REGNUM Властям Северной Осетии не надо объявлять сборы добровольцев для отправки в Донбасс, так как жители республики сами проявляют сознательность и выражают готовность участвовать в СВО. Они приходят в военкоматы для зачисления в подразделения для отправки в зону боевых действий, а местным властям необходимо лишь помогать им, в том числе необходимым обмундированием и экипировкой. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Меняйло также поручил главам районов республики контролировать процесс отправки добровольцев в зону СВО. По его словам, власти должны «знать каждого, кто собирается отправиться в зону боевых действий», и помогать им оформлением, экипировкой и обучением.
Читайте ранее в этом сюжете: Батальоны «Алания» и «Осетия» усилят добровольцами