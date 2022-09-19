Владикавказ, 19 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Властям Северной Осетии не надо объявлять сборы добровольцев для отправки в Донбасс, так как жители республики сами проявляют сознательность и выражают готовность участвовать в СВО. Они приходят в военкоматы для зачисления в подразделения для отправки в зону боевых действий, а местным властям необходимо лишь помогать им, в том числе необходимым обмундированием и экипировкой. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Правительство Приморского края Добровольцы

«Наши ребята-добровольцы задолго до того, как самомобилизация стала мейнстримом, демонстрировали готовность защищать мирных граждан, отвоевывать спокойное завтра для своего народа. С первых дней СВО они — на переднем крае. Поэтому и нет у нас никакой необходимости объявлять сборы добровольцев — наши парни сами знают, для чего они едут на фронт, почему им это важно. Наша задача — помочь им минимизировать риски — я говорил это уже неоднократно. И мы помогаем и будем помогать. Не словами, а делом», — написал он в своем телеграм-канале.

Меняйло также поручил главам районов республики контролировать процесс отправки добровольцев в зону СВО. По его словам, власти должны «знать каждого, кто собирается отправиться в зону боевых действий», и помогать им оформлением, экипировкой и обучением.