Донецк, 19 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Славное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Славного со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Также указывается, что ВСУ в 12:15 и в 12:30 произвели обстрелы Куйбышевского района Донецка, выпустив по городу шесть и три снаряда калибра 155 мм соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава РСО-Алании Сергей Меняйло сообщил, что в Северной Осетии идет формирование третьего батальона для отправки на территорию б. УССР для участия в специальной военной операции.