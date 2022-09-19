Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Товарооборот между Россией и Грузией с января по август 2022 года составил $1,48 млрд, что на 12,4% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 19 сентября сообщает Национальная служба статистики Грузии (Грузстат).

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно представленным данным, из РФ на грузинские рынки за отчётный период было импортировано товаров на $1,1 млрд (рост на 12,8%), а экспортировано на российские рынки на сумму $409 млн (рост на 11,5%).

В списке крупнейших торговых партнёров Грузии Россия занимает второе место. На первом находится Турция с показателем товарооборота $1,79 млрд (рост 15%). На третьем — Китай который наторговал с Грузией на $1,22 млрд (рост 10,3%).

«В январе–августе 2022 года медные руды и концентраты вернули себе первое место в списке топ-экспортных товаров, принеся $683,8 млн, что составляет 19,1% от общего объёма экспорта» — говорится в отчёте.

На втором месте в этом списке легковые автомобили ($490,9 млн), на третьем — ферросплавы (до3671,6 млн).

Стоит отметить, что всего за восемь месяцев 2022 года товарооборот Грузии составил $11,94 млрд, что на 36,6% больше, чем год назад. Экспорт составил $3,57 млрд (рост на 36,9%), а импорт — $8,36 млрд (рост на 36,5%).

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