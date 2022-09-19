Тбилиси, 19 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Грузией с января по август 2022 года составил $1,48 млрд, что на 12,4% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 19 сентября сообщает Национальная служба статистики Грузии (Грузстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Согласно представленным данным, из РФ на грузинские рынки за отчётный период было импортировано товаров на $1,1 млрд (рост на 12,8%), а экспортировано на российские рынки на сумму $409 млн (рост на 11,5%).

В списке крупнейших торговых партнёров Грузии Россия занимает второе место. На первом находится Турция с показателем товарооборота $1,79 млрд (рост 15%). На третьем — Китай который наторговал с Грузией на $1,22 млрд (рост 10,3%).

«В январе–августе 2022 года медные руды и концентраты вернули себе первое место в списке топ-экспортных товаров, принеся $683,8 млн, что составляет 19,1% от общего объёма экспорта» — говорится в отчёте.

На втором месте в этом списке легковые автомобили ($490,9 млн), на третьем — ферросплавы (до3671,6 млн).

Стоит отметить, что всего за восемь месяцев 2022 года товарооборот Грузии составил $11,94 млрд, что на 36,6% больше, чем год назад. Экспорт составил $3,57 млрд (рост на 36,9%), а импорт — $8,36 млрд (рост на 36,5%).