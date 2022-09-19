Симферополь, 19 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Медицинские организации Республики Крым получили 49 новых автомобилей, транспорт передан в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Республики Крым Новые машины для районных больниц

Новые машины Lada Granta отправились в 19 районных больниц региона. Так, шесть машин было передано ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», а больше всего, по восемь машин, получили ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» и ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница».

Автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов и иных нужд организаций первичного звена здравоохранения.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на территории Крыма создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, привлекают на них квалифицированные кадры, также проводится ремонт существующих медицинских учреждений, они обеспечиваются современным оборудованием.