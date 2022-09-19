Москва, , 12:50 — REGNUM Прыгун в высоту Данил Лысенко, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, включён в список сборной России по лёгкой атлетике. Об этом 19 сентября сообщила и. о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Вернувшись в спорт, Данил уже на своём втором старте повторил лучший результат сезона в России, а затем выиграл Спартакиаду. Решением тренерского совета он был включён в список сборной», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Она добавила, что Лысенко вместе со своим тренером Сергеем Клюгиным может присоединиться к команде на октябрьском сборе.

Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на фоне допингового скандала.

В конце 2019 года санкции были ужесточены после скандала с Лысенко. Он был отстранён от соревнований за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования, а затом за фальсификацию документов. Из-за этого World Athletics более чем на год запретила российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях.

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