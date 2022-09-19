Бейрут, , 13:04 — REGNUM Делегация из Саудовской Аравии посетила Париж для участия в переговорах, касающихся ситуации в Ливане. Об этом 19 сентября сообщает Lebanese Broadcasting Corporation International (LBCI).

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, встреча была посвящена обсуждению кандидатуры на должность президента Ливана.

Отмечается, что на встрече присутствовали глава внешней разведки Франции Бернар Эми, посол Франции в Ливане Анн Греу, а с саудовской стороны — посланник королевской семьи в Ливане Низар Аль-Алула, представители саудовской внешней разведки и посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Аль-Бухари.

Как сообщается, представители саудовской стороны заявили, что компромиссной фигурой в Ливане мог бы стать командующий армией страны Жозеф Аун.

Кроме того, стороны условились о совместной работе для недопущения роста влияния в Ливане движения «Хезболла» и Ирана.