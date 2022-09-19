Бейрут, 19 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Делегация из Саудовской Аравии посетила Париж для участия в переговорах, касающихся ситуации в Ливане. Об этом 19 сентября сообщает Lebanese Broadcasting Corporation International (LBCI).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, встреча была посвящена обсуждению кандидатуры на должность президента Ливана.

Отмечается, что на встрече присутствовали глава внешней разведки Франции Бернар Эми, посол Франции в Ливане Анн Греу, а с саудовской стороны — посланник королевской семьи в Ливане Низар Аль-Алула, представители саудовской внешней разведки и посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Аль-Бухари.

Как сообщается, представители саудовской стороны заявили, что компромиссной фигурой в Ливане мог бы стать командующий армией страны Жозеф Аун.

Кроме того, стороны условились о совместной работе для недопущения роста влияния в Ливане движения «Хезболла» и Ирана.