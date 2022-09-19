Курган, 19 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Кургане на 72-м году жизни скончался легендарный создатель кадетского движения в регионе генерал-майор Владимир Усманов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Пресс-служба губернатора Курганской области Владимир Усманов

Владимир Усманов родился 9 августа 1951 года. Он продолжительное время руководил военным комиссариатом Курганской области, издавал свою газету «Служим Отечеству», был полномочным представителем главы региона по вопросам патриотического воспитания.

«Это тяжелая утрата не только для родных и близких Владимира Викторовича, но и для всей Курганской области. Человек глубоко преданный России и Курганской области. За 71 год он успел столько, что хватило бы для нескольких славных судеб. Боевой генерал, прошедший Афганистан, настоящий патриот Родины», — соболезнует губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава Зауралья отмечает Владимира Усманова, как автора серии значимых книг, где увековечены десятки тысяч имён курганцев, сражавшихся в разные годы за Россию.

«Владимир Усманов сохранял память о доблести земляков и воспитывал новых патриотов. Не боялся и умел говорить на сложные темы с молодёжью и открыто высказывать своё мнение о тех, кто выступал против России. Он с первых дней спецоперации поддерживал наших ребят. Добрая светлая память о Владимире Викторовиче — в его трудах, в его книгах и в наших сердцах сохранится на долгие годы», — скорбит Вадим Шумков.

Владимира Усманова проводят в последний путь 21 сентября.