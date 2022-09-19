Самара, , 12:49 — REGNUM Гранты на развитие проектов в сфере туризма получат предприниматели в Самарской области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Речной туризм Permkrai.ru

Сообщается, что руководство Самарской области расширило список мер государственной поддержки внутреннего туризма. Так, в 2022 году предприниматели и организации смогут получить из средств областного бюджета субсидии на реализацию проектов в сфере туризма.

Отмечается, что приоритетными направлениями станут инициативы по обустройству туристической инфраструктуры, созданию модульных некапитальных средств размещения (автокемпингов и кемпингов), а также разработка новых туристических маршрутов и приобретение спецоборудования.

«Число туристов, посетивших Самарскую область, с января по июль 2022 года в 2,2 раза превысило аналогичный показатель «доковидного» 2019 года. Это говорит о том, что меры, которые мы принимаем, достаточно эффективны. Вместе с тем, туристический потенциал региона далеко не исчерпан. Нам предстоит сделать очень и очень многое, чтобы туристам в Самарской области было еще комфортнее и интереснее, а туристическая отрасль заняла достойное место в экономике», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Напомним, что с января по июль 2022 года туристский поток в Самарскую область составил 1,52 млн человек, расходы туристов в области за этот же период превысили 9,4 млрд рублей.