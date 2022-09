Лондон, , 12:46 — REGNUM Британская поп-группа 1975 раскрыла дату выхода новой песни. Об этом 19 сентября сообщил портал NME.

The 1975 NME

Новая композиция коллектива под названием All I Need To Hear выйдет 21 сентября 2022 года. Ожидается, что работа также войдёт в будущий альбом музыкантов.

Напомним, 14 октября 2022 года The 1975 собирается выпустить свой новый студийный альбом под названием Being Funny In A Foreign Language. Предстоящая пластинка станет пятым полноформатным релизом группы.

