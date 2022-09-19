Бухарест, , 12:46 — REGNUM Жительница города Ботошани на северо-востоке Румынии была задержана полицейскими по обвинению в присвоении обнаруженного ею на улице пакета, в котором находилось 10 тыс. леев ($2 тыс.). Об этом 19 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По версии следствия, обвиняемая увидела, как неизвестный мужчина потерял сумку с деньгами, однако, вместо того, чтобы отдать находку владельцу или принести ее в полицейский участок, оставила деньги себе. Личность женщины установили по записям с камер видеонаблюдения.

Согласно действующему румынскому законодательству, если вина этой гражданки будет доказана в суде, ей грозит до двух лет тюремного заключения. Как утверждают независимые юристы, соответствующее дело может стать «камнем преткновения» в профессиональных спорах между экспертами в системе юриспруденции Румынии и других стран ЕС.