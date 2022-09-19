Москва, 19 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Республика Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на территорию РФ получат должный ответ со стороны Москвы. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, республики Донбасса являются независимыми государствами, что признала Россия, запросившими у неё помощь в обеспечении своей безопасности.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям представителя киевского режима Михаила Подоляка о том, что Запад якобы должен поставить Киеву ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.

Как сообщало, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в понедельник, 19 сентября, президент России Владимир Путин будет проводить совещание по экономическим вопросам с участием экономического блока правительства РФ во главе с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, представителями администрации президента и руководством Центробанка РФ.