Москва, , 12:45 — REGNUM У Венгрии, которая остаётся членом Евросоюза, есть суверенная позиция, это приветствуют в Кремле. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что приветствует Россия. В Кремле также продолжают внимательно отслеживать ситуацию», — сказал Песков.

Он добавил, что Венгрия остаётся членом Евросоюза, где порой возникают разногласия.

На вопрос о том, отнесётся ли Россия с пониманием, если Венгрия откажется от своей нейтральной позиции, Песков ответил, что всё зависит от проявлений этих изменений де-факто. «Пока мы с вами этот вопрос спрогнозировать вряд ли сможем», — уточнил он.

Ранее Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете, что означало бы заморозку около €7,5 млрд для Будапешта. Теперь Совет ЕС должен в течение месяца решить, принимать ли такие меры.