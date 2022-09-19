Ярославль, , 12:48 — REGNUM Днём 19 сентября и до 18:00 20 сентября в Ярославской области ожидается шторм. Об этом жителей региона предупредили в МЧС.

Погода Hans

Усиление ветра будет достигать 22 метров в секунду. Согласно данным ярославского ЦГМС, в эти дни в регионе пройдут дожди.

В связи с непогодой сотрудники МЧС прогнозируют вероятность обрывов ЛЭП, нарушения в работе систем ЖКХ, обрушения зданий, травматизма населения.

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