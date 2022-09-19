Лос-Анджелес, США, , 12:44 — REGNUM Актриса Эмили Кэри, сыгравшая Алисенту в сериале «Дом дракона», рассказала о том, кем видит свою героиню. Её слова передаёт Variety.

Эмили Кэри в роли Алисенты Цитата из т/с «Дом дракона». 2022 год

Артистка заявила, что не считает Алисенту злодейкой — по её мнению, персонаж заслуживает сочувствия. «Выйти замуж за Визериса — это выбор. Но это никогда не было её выбором. Его сделали окружающие её мужчины. Алисента сталкивается с таким же количеством женоненавистничества, что и Рейнира», — говорит Кэри.

Актриса не стала отрицать, что, по книге, в будущем её персонаж примет «несколько сомнительных решений», однако это «не тот подросток, которого она играет». «Я играю её в начале ее жизни… Лично я не верю, что Алисента, которую я играю, злодей», — объяснила Кэри.

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа 2022 года состоялась премьера «Дома дракона», спин-оффа сериала «Игра престолов». События шоу происходят за 200 лет до событий оригинального проекта. «Дом дракона» снят по книге Джорджа Мартина «Восхождение Дракона».

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