Чебоксары, , 12:44 — REGNUM В Чувашии республиканский план по севу озимых культур в 2022 году может быть не выполнен, но установленный для региона федеральный норматив аграрии достигнут. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом сообщил 19 сентября на планёрке в правительстве вице-премьер республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Озимая пшеница в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По его словам, подготовка почвы к посеву озимых проведена на площади 93,3 тыс. гектара, или 89% плану. Посеяно 72,2 тыс. га.

«План сева перед Минсельхозом России составляет 80 тыс. га, на текущую дату он выполнен на 88%. Мы для себя ставили внутренний план посеять 105 тыс. га. Наверное, чуть не справимся, но показатели Минсельхоза России должны выполнить. На темп сева оказали влияние погодные условия: в Чувашии во всех муниципальных образованиях сказался дефицит, когда как раз было время сева, почвенной влаги», — пояснил Сергей Артамонов.

Он сообщил со ссылкой на данные метеонаблюдений, что в августе осадков выпало менее 10% от среднемноголетних значений.

Напомним, что зерноперерабатывающие предприятия закупили почти 75 тыс. зерна нового урожая, что в 1,7 раза больше, чем было на текущую дату в прошлом году. Цены на урожай зерновых резко упали по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Отметим, что в Чувашии введён режим ЧС из-за засухи. Ущерб аграриям предварительно оценивается в 67 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии осталось убрать 1,5% зерновых, уборка урожая продолжается в Алатырском районе. На 19 сентября было намолочено 985,9 тыс. тонн зерна (на 1 октября 2021 года и 2020 года — соответственно 567 тыс. тонн и 924,3 тыс. тонн зерновых культур).

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