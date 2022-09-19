* талибов — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, , 12:43 — REGNUM В афганской провинции Кунар в результате подрыва на мине погибли два офицера разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Надежный источник на условиях анонимности сообщил изданию, что инцидент произошёл в ущелье Падар-Дара уезда Суки.

Согласно источнику, в результате взрыва были убиты Хедаятулла Хакьяр, начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Суки, его заместитель Исраил и один из их телохранителей.

Собеседник добавляет, что офицеры разведки направлялись на задание в район Дива Гул Дара этого уезда, когда подорвались на мине, заложенной боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Ранее четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате аналогичного взрыва в Дива Гул Дара.