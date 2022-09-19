Два сотрудника разведки талибов* погибли при взрыве мины в Афганистане
Асадабад, Афганистан, 19 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В афганской провинции Кунар в результате подрыва на мине погибли два офицера разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».
Надежный источник на условиях анонимности сообщил изданию, что инцидент произошёл в ущелье Падар-Дара уезда Суки.
Согласно источнику, в результате взрыва были убиты Хедаятулла Хакьяр, начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Суки, его заместитель Исраил и один из их телохранителей.
Собеседник добавляет, что офицеры разведки направлялись на задание в район Дива Гул Дара этого уезда, когда подорвались на мине, заложенной боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.
Ранее четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате аналогичного взрыва в Дива Гул Дара.