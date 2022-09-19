Москва, , 12:41 — REGNUM 19 сентября 2022 года в России стартовал третий сезон научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев». Об этом сообщил заместитель председателя правительства России, сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом президента России Владимира Путина.

Организатором конкурса выступает АНО «Национальные приоритеты».

«В текущих условиях Президентом поставлены перед нами задачи не только по разработке инновационных продуктов и импортозамещению, но и по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Именно от молодых людей в будущем зависит достижение технологического суверенитета. Данный конкурс, который с каждым годом набирает популярность, один из инструментов привлечения молодежи в науку. Он позволяет юным исследователям сделать первый шаг в профессию. В прошлом году в конкурсе приняло участие около 16 тысяч ребят. В этом году рассчитываем, что школьники и студенты проявят к нему не меньший интерес. Победители смогут пройти стажировку в российских научных центрах мирового уровня, а также принять участие в Конгрессе молодых ученых, который состоится в декабре этого года в Сочи», — сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Цель конкурса — повысить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.

Принять участие в состязании могут школьники 5−11 классов и студенты. Конкурс будет проходить в пять этапов, каждый из которых включает в себя три типа заданий: «научное волонтерство» (здесь будет иметь вес активность участников в соцсетях), «научный интерес» (веселые и несложные научные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков). Участвовать можно во всех трех ветках параллельно и выигрывать призы в каждой отдельной категории.

Первый этап конкурса пройдет с 19 сентября по 9 октября, второй — с 10 по 30 октября, третий этап — с 31 октября по 6 ноября. С 9 по 17 ноября состоится полуфинал, суперфинал конкурса запланирован на декабрь 2022 года.

«Наука. Территория героев» — это еще и информационно-образовательная геймифицированная платформа, благодаря которой можно узнать о современной отечественной науке и новых открытиях российских ученых. Информационные материалы будут размещаться и в сообществе конкурса в социальной сети VK. Там подписчики также смогут общаться с другими участниками проекта, придумывать свои задания и задавать вопросы экспертам конкурса через чат-бот.