Владикавказ, 19 сентября 2022, 12:40 — REGNUM В Северной Осетии идет формирование третьего батальона для отправки на территорию б. УССР для участия в специальной военной операции. Подготовленных к отправке бойцов сопроводит в район выполнения боевых зачал лично глава РСО-Алании Сергей Меняйло, о чем он сообщил 19 августа в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что первый созданный в республике отряд, названный «Алания», уже семь месяцев успешно выполняет поставленные перед ним задачи на территории бывш. УССР. Второй — «Осетия» — три месяца несет службу в Донбассе.
Напомним, о намерении пополнить ряды добровольцев ранее сообщили сослуживцы Сергея Меняйло. Среди них десантники, морпехи, награжденные орденами Красной звезды и орденами Мужества за проявленные доблесть и героизм во время афганской и чеченской кампаний.
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