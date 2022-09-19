Владикавказ, 19 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии идет формирование третьего батальона для отправки на территорию б. УССР для участия в специальной военной операции. Подготовленных к отправке бойцов сопроводит в район выполнения боевых задач лично глава РСО-Алании Сергей Меняйло, о чем он сообщил 19 августа в своем телеграм-канале.

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«Сейчас отряд находится на полигоне. Я сам организую боевое слаживание и сам заведу их в район выполнения боевых задач. Это для меня особенно важно: я должен быть уверен, что наши бойцы максимально подготовлены к нахождению на передовой», — заявил руководитель Северной Осетии.

Он напомнил, что первый созданный в республике отряд, названный «Алания», уже семь месяцев успешно выполняет поставленные перед ним задачи на территории бывш. УССР. Второй — «Осетия» — три месяца несет службу в Донбассе.

«Сейчас к отправке готовим еще одну группу добровольцев — они доукомплектуют существующие батальоны и сформируют новый. Я уже говорил: часть этих добровольцев — офицеры запаса, мои боевые товарищи, сослуживцы, подчиненные. Это бойцы из разных регионов России, люди опытные и умеющие воевать», — написал Меняйло.

Напомним, о намерении пополнить ряды добровольцев ранее сообщили сослуживцы Сергея Меняйло. Среди них десантники, морпехи, награжденные орденами Красной Звезды и орденами Мужества за проявленные доблесть и героизм во время афганской и чеченской кампаний.