Кострома, , 12:49 — REGNUM Многодетным семьям, живущим в Костромской области, дали право бесплатно посещать концерты и спектакли раз в месяц. Закон об этом, разработанный администрацией региона, одобрили областные депутаты.

Толпа посетителей у драматического театра им. А. Н. Островского © Наталья Диева

Речь идёт не о всех концертных площадках и театрах, а только о тех, которые находятся в собственности региона. К ним относится концертно-выставочный центр «Губернский», филармония, театр имени А. Н. Островского, кукольный театр.

Расписание «бесплатных» дней и перечень учреждений, в которые можно попасть, будет утверждён отдельным постановлением администрации региона. Сейчас он разрабатывается.

Также многодетным семьям предложат скидки на услуги областных физкультурно-спортивных организаций. Их размер определят чиновники. Воспользоваться льготами смогут боле 6 тысяч костромских семей.

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