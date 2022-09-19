Кострома, 19 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Многодетным семьям, живущим в Костромской области, дали право бесплатно посещать концерты и спектакли раз в месяц. Закон об этом, разработанный администрацией региона, одобрили областные депутаты.

Наталья Диева Толпа посетителей у драматического театра им. А. Н. Островского

Речь идёт не о всех концертных площадках и театрах, а только о тех, которые находятся в собственности региона. К ним относится концертно-выставочный центр «Губернский», филармония, театр имени А. Н. Островского, кукольный театр.

Расписание «бесплатных» дней и перечень учреждений, в которые можно попасть, будет утверждён отдельным постановлением администрации региона. Сейчас он разрабатывается.

Также многодетным семьям предложат скидки на услуги областных физкультурно-спортивных организаций. Их размер определят чиновники. Воспользоваться льготами смогут боле 6 тысяч костромских семей.