Оренбург, 19 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в январе–августе 2022 года за счёт всех источников финансирования построено 587,2 тыс. квадратных метров жилья. Прошлогодний показатель превышен на 26,5%, сообщили 19 сентября в Оренбургстате.

Пресс-служба администрации Липецкой области Строительство дома

Темпы строительства увеличились в 22 муниципальных образованиях. За восемь месяце 2022 года в регионе построено 3236 жилых домов, из них 3208 объектов возведено населением. В строй введено 5823 квартиры. Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 458 тыс. квадратных метров — 141% к январю-августу 2021 года.

Оренбуржье занимает шестое место среди регионов ПФО по темпу ввода в действие жилых домов. Лидирует Удмуртия — 191,1% к январю-августу 2021 года.