Москва, 19 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лучше донесёт позицию России до своих визави по переговорам, чем это сделают из-за океана. Об этом 19 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица, — сказал Песков. — И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Всё-таки первоисточник — это гораздо надёжнее».

Пресс-секретарь главы государства выразил уверенность, что самые сложные проблемы решаются только путём диалога.