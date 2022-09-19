Владимир, , 12:45 — REGNUM Правительство Владимирской области будет сформировано в регионе вместо администрации. Об этом 19 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.

Администрация Владимирской области © ИА REGNUM

Новую систему управления областью необходимо запустить с 1 января 2023 года, как обязывает 414-й федеральный закон. Александр Авдеев 19 сентября внесёт соответствующий пакет проектов законов в Законодательное Собрание Владимирской области.

«Поменяется структура, штатная численность останется прежней. Суть изменений — в укреплении вертикали власти, повышении управляемости органов исполнительной власти и ответственности их руководителей за свою работу. В том числе за выполнение задач, которые ставят перед нами жители», — пояснил губернатор.

Таким образом, в области будет работать губернатор, высший исполнительный орган — правительство, возглавляемое губернатором, а также администрация главы региона, министерства, инспекции и представительство правительства при правительстве РФ.