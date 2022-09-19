19 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 13:11 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заступился за Будапешт. Комментируя рекомендацию Европейской комиссии приостановить выделение Венгрии около 7,5 миллиарда евро из европейских фондов, глава польского правительства заявил, что Варшава «будет решительно выступать против любых действий европейских институтов, которые намерены лишить какие-либо страны — члены ЕС средств».

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Накануне в воскресенье, 18 сентября, по итогам заседания ЕК перед журналистами выступил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. Он сообщил, что рекомендация о частичной приостановке выделения средств Венгрии «является четкой демонстрацией решимости Еврокомиссии защитить бюджет Евросоюза и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для достижения этой важной цели». Однако окончательное решение примет Совет Европейского союза. Как отмечает портал Politico, заседание на эту тему должно состояться спустя месяц с возможностью переноса его еще на два месяца вперед. При этом Хан «высоко оценил 17 мер по реформированию курса, которые взяло на себя венгерское правительство», назвав их «важными и публичными обязательствами в правильном направлении». Но за что именно ЕК хочет наказать Будапешт? С этим есть некоторая путаница.

Западные издания считают, что правительство Виктора Орбана на протяжении 12 лет «вызывает критику» гражданского общества и европейских институтов «за системы сдержек и противовесов в стране» и «отсутствие демократии». Что касается Еврокомиссии, то она, запустив процесс расследования против Будапешта в апреле сего года, сделала акцент на противодействие коррупции и проблемы с государственными закупками. Но есть и определенные намеки. Государственный секретарь МИД Германии по европейским делам и климату Анна Люрманн в интервью польской газете Rzeczpospolita, отвечая на вопрос о том, что стоит за предложением канцлера Олафа Шольца перейти на прием решений по внешней политике в ЕС квалифицированным большинством, упомянула Венгрию.

Виктор Орбан Kremlin.ru

Евросоюзу «нужны инструменты, которые позволят ему действовать более эффективно, — сказала Люрманн. — Речь идет об ограничении возможностей отдельных стран блокировать действия Европейского союза в целом. Венгрия долгое время сдерживала введение санкций против России, например, на импорт нефти. Мы добились прогресса лишь ценой многих исключений. Таким образом, когда речь идет о политике Евросоюза в отношении России, именно переход к квалифицированному большинству позволит действовать более эффективно и быстро, поскольку требование единогласия позволяло Будапешту работать в поддержку интересов Москвы». Из чего можно сделать вывод, что рекомендация ЕК о приостановке выделения средств из европейских фондов Венгрии может также являться намеком Будапешту не ставить палки в колеса Брюсселю и Берлину по вопросу отношений с Россией. Это первое.

Второе. В пользу этой версии говорит и тот факт, что Еврокомиссия не тронула Польшу, хотя ведет с Варшавой многомесячный спор о спорной судебной реформе, проводимой польской правящей коалицией во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). Как передает Польское агентство печати, Моравецкий «увидел «хорошую новость» в том, что Польша не была упомянута в воскресном сообщении ЕК. «Европейская комиссия или, в данном случае, комиссар Хан признает, что, несмотря на спор между нами и Брюсселем, нет причин для начала» запуска процедуры финансовых репрессий в отношении Варшавы. Судя по всему, дело в антироссийской направленности польской политики, которая зачастую бежит впереди основного европейского паровоза. Хотя в том же Берлине четко дают понять, что, несмотря на большую поддержку киевскому режиму, Польше не удастся снять вопрос о судебной реформе, поскольку «мы не можем противопоставлять друг другу европейские ценности и европейскую солидарность: это две стороны одной медали».

Третье. Есть и нюанс возможных изменений политического ландшафта самого Евросоюза. Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала на днях статью, в которой констатировала, что «врагов ЕС в Европе становится все больше», а «нелиберальный блок может достичь «критической массы». По мнению издания, к «проблемным» Польше и Венгрии могут прибавиться Швеция с пришедшими к власти «жесткими правыми популистами» и Италия, где вскоре состоятся парламентские выборы, на которых, судя по всему, победит «трехпартийный правый альянс» с «двумя партиями более или менее откровенно расистскими, националистическими и антиевропейскими». Еврокомиссия по этой причине дает Будапешту возможность для компромисса и закрывает глаза на Польшу. Чтобы Совет Европейского союза поддержал рекомендацию ЕК о приостановке выделения средств Венгрии, за нее должны выступить не менее 15 стран — членов ЕС, представляющих не менее 65% всего населения Евросоюза. В нынешней непростой ситуации Брюссель, похоже, не рискует отталкивать Польшу и открывать против нее второй фронт.