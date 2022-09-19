Томск, 19 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту порчи земель с причинением ущерба на сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Навоз

В ходе проверки выяснилось, что неустановленные лица нарушили правила обращения с продуктами жизнедеятельности животных, что привело к загрязнению плодородного слоя почвы на земле сельскохозяйственного назначения. Площадь загрязнённого участка превышает 520 тыс. кв. метров.

«По результатам исследования отобранных проб установлено превышение солей тяжелых металлов, относящихся к I классу опасности, и нитратов. Согласно произведенным расчетам размер вреда, причиненного почве, как объекту охраны окружающей среды, превысил 2 млрд рублей», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье «порча земли». Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.