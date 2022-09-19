Джакарта, 19 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что 246 домов в округе Богора в Индонезии пострадали от движения земной коры, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Девять единиц жилья серьезно пострадали в результате движения земной коры, а 73 единицы жилья получили повреждения средней степени тяжести. В результате 41 житель Индонезии был вынужден эвакуироваться.

Жителей эвакуировали в более безопасные места после того, как их дома были повреждены из-за движения земли.

Движение земной коры все еще происходит, и ситуация еще не благоприятная.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты политического исследования в Индонезии (IPI) показывают снижение рейтинга президента Джоко Видодо на 9,7% после повышения цен на топливо.