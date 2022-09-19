Красноярск, 19 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Красноярске 40-летний мужчина получил шесть лет колонии со штрафом в 100 тысяч рублей по уголовному делу о попытке кражи из банкомата более 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что красноярец изготовил самодельное взрывное устройство на основе газовоздушной смеси. Ночью 23 января 2021 года он зашёл в помещение с круглосуточным банкоматом в Ленинском районе города. Мужчина попытался взорвать банкомат, чтобы похитить деньги. В банкомате находилось 2 235 980 рублей.

Довести преступные действия до конца мужчине не удалось, так как устройство не сработало. Приговор вынес Ленинский районный суд Красноярска.

Напомним, за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 26 771 преступление. По данным краевого главка МВД, это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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