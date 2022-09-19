Москва, 19 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Союзным силам России, ДНР и ЛНР целесообразно идти в широкомасштабное наступление после того, как силы киевского режима будут измотаны в обороне. Об этом 19 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, для создания этих условий необходимо определенное время.

«Наступление будет после того, как мы максимально выбьем противника и его вооружение, которым он был напичкан», — сказал Алаудинов.