Москва, 19 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ вырос средний возраст клиентов, берущих займы в микрокредитных организациях, объясняется скоринговой политикой МФО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Ирина Шакер.

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«Увеличение среднего возраста заемщиков связано со скоринговой политикой МФО, которые на фоне непростой экономической ситуации заинтересованы в привлечении наиболее надежных клиентов, — сказала она. — Микрофинансовые организации (МФО) ужесточают скоринг для работников отраслей, которые могут особенно пострадать в текущий кризис. В зоне риска — заемщики, занятые в сферах, из которых массово уходят крупные зарубежные компании, а также работники сферы услуг, от которых люди в первую очередь отказываются на фоне падения доходов (фитнес, киноиндустрия, автомобильный бизнес)».

Она отметила, что, по мнению представителей микрофинансовых организаций, заемщики к 40 годам достигают пика своих профессиональных компетенций и заработной платы.

«Поэтому жителям РФ в возрасте 30–39 лет заявки одобряются в среднем на 6% чаще, чем молодым заемщикам, и на 8% чаще, чем возрастным заемщикам, — сказала она. — В 2022 году значительно выросла доля отказов для заемщиков, занятых в фитнесе, киноиндустрии и автобизнесе. Число отказов им выросло на 2, 8 и 7 п. п., до 86%, 88% и 84% соответственно. В докризисном 2019 году доля отказов в сегментах была ниже 30%, а в 2021 году, когда началось восстановление после пандемии — ниже 70%».

Как полагает экономист, уровень одобрений в целом по отрасли продолжит снижаться, скоринг ужесточается, и количество отказов растет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ борьба с бедностью обречена на поражение, если власти не запретят микрофинансовые организации.