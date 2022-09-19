Российские МФО будут всё чаще отказывать в выдаче кредитов?
Москва, 19 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ вырос средний возраст клиентов, берущих займы в микрокредитных организациях, объясняется скоринговой политикой МФО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Ирина Шакер.
«Увеличение среднего возраста заемщиков связано со скоринговой политикой МФО, которые на фоне непростой экономической ситуации заинтересованы в привлечении наиболее надежных клиентов, — сказала она. — Микрофинансовые организации (МФО) ужесточают скоринг для работников отраслей, которые могут особенно пострадать в текущий кризис. В зоне риска — заемщики, занятые в сферах, из которых массово уходят крупные зарубежные компании, а также работники сферы услуг, от которых люди в первую очередь отказываются на фоне падения доходов (фитнес, киноиндустрия, автомобильный бизнес)».
Она отметила, что, по мнению представителей микрофинансовых организаций, заемщики к 40 годам достигают пика своих профессиональных компетенций и заработной платы.
«Поэтому жителям РФ в возрасте 30–39 лет заявки одобряются в среднем на 6% чаще, чем молодым заемщикам, и на 8% чаще, чем возрастным заемщикам, — сказала она. — В 2022 году значительно выросла доля отказов для заемщиков, занятых в фитнесе, киноиндустрии и автобизнесе. Число отказов им выросло на 2, 8 и 7 п. п., до 86%, 88% и 84% соответственно. В докризисном 2019 году доля отказов в сегментах была ниже 30%, а в 2021 году, когда началось восстановление после пандемии — ниже 70%».
Как полагает экономист, уровень одобрений в целом по отрасли продолжит снижаться, скоринг ужесточается, и количество отказов растет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ борьба с бедностью обречена на поражение, если власти не запретят микрофинансовые организации.