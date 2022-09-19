Москва, 19 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В понедельник, 19 сентября, президент России Владимир Путин будет проводить совещание по экономическим вопросам с участием экономического блока правительства РФ во главе с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, представителями администрации президента и руководством Центробанка РФ. Об этом 19 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент сегодня в своей работе главным образом фокусируется на экономических вопросах. Сегодня проведёт совещание по экономическим вопросам. (В нём будут участвовать — ред.) весь экономический блок правительства во главе с премьером, администрация президента, руководство Центробанка», — сказал представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что совещание состоится в продолжение работы в рамках бюджетного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проводит беседы с главами других стран, включая недружественные, в конструктивном ключе и в тоне взаимного уважения.