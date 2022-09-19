Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Женщина в возрасте 40 лет, упавшая на пути на станции метрополитена «Гражданский проспект» в Санкт-Петербурге, потеряла руку. Об этом 19 сентября сообщили врачи.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

По данным «Фонтанки», пострадавшая находится реанимации в крайне тяжёлом состоянии, на грани жизни и смерти. Медики пока не дают никаких прогнозов.

От падения на пути женщина получила множественные травмы внутренних органов, конечностей и головы. Пострадавшая осталась без руки.

Напомним, что инцидент повлиял на движение составов на Кировско-Выборгской линии метро. Временно были закрыты вестибюли станций метро «Девяткино» и «Гражданский проспект».