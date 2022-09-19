Сана, , 12:42 — REGNUM Коалиция по восстановлению мира в Йемене, которая объединяет ряд арабских государств, обвинила йеменских повстанцев-хуситов в срыве соглашения об обмене военнопленными. Об этом 19 сентября сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление представителя коалиции Турки аль-Малики.

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По его словам, хуситы отказались обсуждать вопрос о пленных на недавних переговорах в Аммане.

«Непримиримость хуситов на недавних переговорах в Аммане помешала усилиям по освобождению всех военнопленных. Мы предложили делегации хуситов посетить их пленных, но не нашли у той стороны понимания и серьёзности. Мы прилагаем неустанные усилия против их неуступчивости, чтобы освободить всех пленных и воссоединить разрушенные семьи», — заявил Турки аль-Малики.