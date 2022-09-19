Сыктывкар, 19 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции погиб уроженец Ухты рядовой Евгений Цимбал. Об этом сообщает правительство Республики Коми.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Евгений Дмитриевич Цимбал служил по контракту старшим инспектором военной автомобильной инспекции десантно-штурмовой бригады. Он с честью исполнил воинский долг, до последней капли крови защищая мирных жителей Донбасса от неонацистов. Вечная слава и вечная память герою!» — заявил глава республики Владимир Уйба.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о гибели в СВО двух бойцов из Архангельской области.