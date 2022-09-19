Москва, 19 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Пока неизвестно, как поспособствует визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Всё, что не на словах, а на деле. И не громко, не популистски, а тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе — это всё может приветствоваться», — заявил Песков.

«Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Ну, посмотрим, со временем это всё будет понятно», — добавил он.