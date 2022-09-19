Севастополь, 19 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Часть севастопольского кладбища «Мекензиевы горы» оказалась завалена строительным мусором. В ситуацию вмешалась прокуратура, сообщили 19 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Севастополя Несанкционированная свалка

В ходе проверки, проведённой прокурорами, было установлено, что на территории кладбища и на прилегающих к нему участках незаконно размещаются строительные отходы.

«По результатам проведения геодезических и топографических работ установлена общая площадь загрязнения, которая составила более 12 000 кв. м. Лабораторными исследованиями в пробах почвы, отобранных на верхней и нижней площадках кладбища, выявлены превышения концентрации нефтепродуктов, хлорид-ионов и аммония», — уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки Севприроднадзор привлёк к административной ответственности тех, кто осуществлял транспортировку строительных отходов на территорию кладбища.

Прокуратура также направила в суд иск о возложении на ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела г. Севастополя» обязанности привести замусоренную территорию в первоначальное состояние.

Суд иск прокуратуры удовлетворил, исполнение решения суда в надзорном ведомстве обещают проконтролировать.