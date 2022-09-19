Вашингтон, 19 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Сближение Китая с Россией, в том числе в ядерной сфере, вызывает озабоченность военного руководства США, заявил генерал Энтони Дж. Коттон, в настоящее время командующий Глобальным ударным командованием ВВС и кандидат на пост командующего Стратегическим командованием на слушаниях в Конгрессе, сообщает 18 сентября The Washington Times.

Ru.freepik.com Ядерное оружие

Комментарии генерала были сделаны в тот же день, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встретились в Узбекистане. Оба лидера призвали к расширению сотрудничества в рамках все большего стратегического партнерства между двумя странами.

По словам Си, Китай поддерживает работу с Россией по их «ключевым вопросам». В феврале Си подписал соглашение с Путиным, в котором говорится, что сотрудничество между ними «безгранично».

По данным разведки США, Китай быстро наращивает свои ядерные силы и, как ожидается, к концу десятилетия будет иметь более 1000 боеголовок, а также новые ракеты, подводные лодки и бомбардировщики для их доставки. Китай недавно испытал новое гиперзвуковое ударное оружие космического базирования, которое может доставлять ядерные боеголовки к целям на Земле с любой траектории.

Спутниковые снимки также показали, что Китай строит шахты примерно для 360 ракет, которые, по словам представителей министерства обороны США, будут использоваться для новых межконтинентальных баллистических ракет DF-41 с несколькими боеголовками.

Со своей стороны, Россия недавно завершила крупную программу модернизации своих крупных ядерных сил, добавив новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и подводные лодки. Москва также размещает передовые стратегические вооружения, в том числе гиперзвуковые ракеты, беспилотные торпеды с ядерными боеголовками и крылатые ракеты с ядерными силовыми установками.

Американская программа ядерной модернизации сталкивается с риском того, что устаревшие стратегические системы не будут заменены вовремя, заявил генерал Коттон законодателям на прошлой неделе.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, модернизация собственного потенциала обойдется США в $634 млрд до 2030 года. Средства пойдут на новые атомные ракетные подводные лодки класса Columbia, межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel наземного базирования и стратегические бомбардировщики B-21 Raider. Также включены ядерное командование и управление и новая «ракета дальнего действия».

«Текущая зарегистрированная программа — это абсолютный минимум, который требуется Стратегическому командованию США для обеспечения эффективного стратегического сдерживания», — сказал он в письменных ответах на вопросы комитета.

Командование США планирует сохранить на боевом дежурстве устаревшие ракеты, бомбардировщики и подводные лодки до тех пор, пока не будет развернута замена. Задержки с финансированием модернизации могут подорвать сдерживание Китая и России.