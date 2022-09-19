Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Западные страны саботируют ту часть продовольственной сделки, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений. Прогресса в этом направлении нет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в опубликованном 19 сентября интервью ТАСС.

Council.gov.ru Василий Небензя

Он напомнил, что ООН предложила заключить так называемую черноморскую сделку для помощи уязвимым государствам. Россия поддержала инициативу, суть которой была проста: поставки продовольствия из трёх подконтрольных Киеву черноморских портов должны сопровождаться беспрепятственным экспортом российского продовольствия и удобрений. Именно это условие лежало в основе договорённостей, подписанных в Стамбуле 22 июля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, добавил он, взял на себя конкретные обязательства по облегчению экспортных сделок российских экономических операторов. Киевскую часть сделки должен был координировать глава управления по координации гуманитарных вопросов заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс, а российскую часть — генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

Прошло без малого два месяца, и по морскому гуманитарному коридору корабли вывезли более 3 млн тонн продовольствия. При этом так называемая российская часть сделки по-прежнему не работает.

«Гутерреш и его команда прикладывают значительные усилия для разблокировки нашего экспорта, но, к сожалению, прогресса здесь нет», — заявил Небензя в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая начинается 20 сентября.

На деле представители западного лагеря саботируют российскую часть пакетных договоренностей. Российские партнёры по ООН из развивающихся стран не скрывают недоумения по поводу происходящего, добавил Небензя.

Читайте также: Небензя: ситуация вокруг Киева показала двойные стандарты Запада