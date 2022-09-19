Москва, 19 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Любые претензии на российские территории получат должный ответ Москвы, сообщил 19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — заявил Песков журналистам.

Он прокомментировал высказывания советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о необходимости поставок вооружения, позволяющего наносить удары по Крыму.

Пресс-секретарь главы государства отказался давать оценку заявлениям певицы Аллы Пугачёвой, попросившей признать её иностранным агентом.