Москва, 19 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Киевский режим в городе Изюме Харьковской области придерживается такого же сценария развития провокации, как это было в Буче. Об этом 19 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию всё развивается», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что «это враньё».

«Это враньё, и конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что провокация в Изюме с обнаружением «массового захоронения» нужна Киеву для «картинки» в западных СМИ. По словам, чтобы обвинить РФ в «массовых убийствах», режиму Зеленского даже не потребовалось предварительного заключения о причинах смерти людей.

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Он подчеркнул, что нужны просто жертвы, «а дальше произойдёт то же самое, что и весной в Буче». Глава ЛНР добавил, что киевский режим может организовать новые провокации в Купянске и других населенных пунктах по примеру Бучи.

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