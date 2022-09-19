Вашингтон, 19 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Исторический экшн «Женщина-король» Джины Принс-Байтвуд стал лидером проката США в прошедшие выходные. Об этом пишет издание Variety.

Скриншот из трейлера Виола Дэвис в фильме The Woman King режиссёра Джины Принс-Байтвуд

Так, в премьерный уик-энд лента собрала в прокате $19 млн. Стоит отметить, что подобный результат превзошёл ожидания различных экспертов, а также студии-прокатчика Sony.

Напомним, «Женщина-король» рассказывает о воительнице Наниске, которая возглавила отряд из женщин для защиты африканского королевства Дагомея в XIX веке. Главные роли в картине исполнили Виола Дэвис, Тусо Мбеду, Джон Бойега и Лашана Линч.