Песков выразил отношение Кремля к заявлению Пугачёвой
Москва, 19 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос журналистов о заявлении певицы Аллы Пугачёвой в Минюст РФ о признании себя иностранным агентом.
Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой»
Алла Пугачева
«Эту тему я не буду и не собираюсь комментировать», — сказал представитель Кремля.
По мнению Пескова, это не тот вопрос, который каким-то образом относится к Кремлю.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2022 года певица Алла Пугачёва попросила Минюст России зачислить её в реестр иностранных агентов.
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