Москва, 19 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос журналистов о заявлении певицы Аллы Пугачёвой в Минюст РФ о признании себя иностранным агентом.

Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой» Алла Пугачева

«Эту тему я не буду и не собираюсь комментировать», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, это не тот вопрос, который каким-то образом относится к Кремлю.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2022 года певица Алла Пугачёва попросила Минюст России зачислить её в реестр иностранных агентов.

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