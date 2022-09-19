Москва, 19 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Союзные силы России, ДНР и ЛНР ведут наступательные действия на ряде участков фронта спецоперации. Об этом 19 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, речь, прежде всего, идёт о донецком направлении. На этом участке фронта инициатива находится на стороне России.

«Соледар, Яковлевка, Северск — по всему этому направлению идет наступление наших сил. О том, что взяты большие города, мы не говорим. Но факт в том, что на донецком направлении инициатива находится на нашей стороне. Суть происходящего сегодня, что инициатива находится на нашей стороне», — сказал Алаудинов.